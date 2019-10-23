Beyoğlu'nda 4 arkadaşının ölümüne neden olan sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi.

Haber Ruken KADIOĞLU İSTANBUL,DHA

Beyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Özkan Elmas hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 49 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Elmas getirildi. Sanık Özkan Elmas'ın avukatları ve yangından yaralı olarak kurtulan mağdurlar Ramazan Cingözce, yangında yaşamını yitiren Ersin Büker'in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

EKYATI ATEŞE VEREREK EVİ YAKTI

Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, ikinci katta bulunan dairede sanık Özkan Elmas'la birlikte 8 kişinin daha kaldığı ve odalarının temizlenmesi amacıyla aralarında iş bölümü yapıldığı anlatıldı. Sanık Özkan Elmas'ın temizlik yapması gereken yerden ayrıldığı ve Ramazan Cingözce ile aralarında bu nedenle tartışma çıktığı belirtilen mütaalada, Sanık Özkan Elmas'ın eşyalarının arkadaşları tarafından dışarıya çıkarıldığı, 3 Mart 2019 günü sanık eve gelerek durumu görmesi üzerine saat gece 03.00'te evden ayrıldığı, bu esnada sanık mağdur müştekilerin ve maktullerin evde uyumakta olduğunu görmüştür. Saat 07.00'da sanığın eve tekrar gelerek arkadaşlarının uyuduğu esnada evde bulunan çekyatı ateşe verdiği ve yangının büyümesi sonucunda evden ayrıldığı daha sonra olay yeri inceleme ve otopsi raporlarına göre yangından dolayı zehirlenerek maktullerin hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. denildi.

Mütalaaya göre, Özkan Elmas'ın diğer sanık amcası Yusuf Elmas'ın yanına giderek dört kişiyi öldürüp iki kişiyi de yaraladığını anlattığı ve kendisinden para istediği kaydedildi. Mütalaada, sanık Yusuf Elmas'ın para vermediği ancak sanık Özkan Elmas'ın kaçması için bilet temin ettiği ve bu nedenle eyleminin suçluyu kayırmak olduğu bilgisine yer verildi.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 49 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşma savcısı, sanık Özkan Elmas hakkında, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 2 aydan 49 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, olaydan sonra sanık Özkan Elmas'ı Hatay'a kaçıran sanık Yusuf Elmas hakkında ise suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcının mütalaayı okumasının ardından taraf avukatları yazılı savunma yapmak için süre talep etti.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Elmas'ın adli kontrol kararının devamına hükmederken sanık Özkan Elmas'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Özkan Elmas'ın söz konusu binanın üç numaralı dairesinde 8 kişiyle birlikte kaldığı, mağdur Ramazan Cingözce ile sanık Özkan Elmas'ın ev temizliği konusunda tartıştıkları anlatıldı. İddianameye göre, Özkan Elmas eve gelmeyip temizliğe katılmaması üzerine arkadaşları Elmas'ın eşyalarını odadan çıkardı. 3 Mart 2019 günü de Özkan Elmas eve gelip durumu gördü, bir süre kaldıktan sonra gece saat 03.00 sıralarında evden ayrıldı. İddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın saat 06.00 sıralarında evde Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve Muhammed Gür uyudukları sırada, eve giderek yaptığı plan gereği evi ateşe verdiği ve yangının evi sarması üzerine kaçtığı belirtildi. Ender Güncü'nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Ramazan Cingözce'nin ise müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilen iddianamede, diğer 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Sanık Özkan Elmas'ın 4 kişiyi, Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca yaralanan 2 kişiye yönelik Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan 26 yıldan 40 yıla, Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan 6 aydan 3 yıla, Mala zarar verme suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Özkan Elmas'ın Hatay'a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası şüpheli Yusuf Elmas'ın ise Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım ve Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.