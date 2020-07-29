Beyoğlu'nda, 4 bin 200 çocuğun bayramlığı Sosyal Market'ten karşılanacak - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki 4 bin 200 çocuğun bayramlık kıyafetlerini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından itibaren aralıksız hizmet veren Sosyal Market'ten, 4 bin 210 aile her ay düzenli yardım alıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de tüm hazırlıklarını tamamlayan Sosyal Market, kahvaltılıktan tatlısına, temizlik ürünlerinden çocukların bayramlığına kadar hazırladığı ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sosyal Market, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çocukları da unutmadı. İlçede yaşayan 5-15 yaş arası 4 bin 200 çocuğun bayramlık giysisi Sosyal Market tarafından karşılanacak.