Beyoğlu'nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın - Son Dakika

Beyoğlu'nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın

6 saat önce

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir apart otelin üçüncü katı henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.

Beyoğlu'nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın, System.String[]

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir apart otelin üçüncü katı henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Otelde bulunan müşteriler panikle dışarıya çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi Halas Sokak'ta apart otel olarak kullanılan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Küçük çaplı başlayan yangın bir anda üçüncü katın tamamını sararak alev alev yandı. Yangını fark eden müşteriler ve çalışanlar panikle kendilerine sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelde incelemelerde bulunan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz
İstanbul'da dövmecide tecavüz dehşeti! Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "süt" yanıtı: Eğer isterse, süt verilen aileleri kendisiyle beraber tek tek gezeriz Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 00:50:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]