Beyoğlu'nda otelde yangın paniği - Son Dakika
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Beyoğlu'nda otelde yangın paniği

03.08.2022 01:15
Beyoğlu'nda otelde yangın paniği

Beyoğlu'nda 4 katlı bir otelin 2'nci katında bulunan bir odada elektrik kontağından yangın çıktı.

Beyoğlu'nda 4 katlı bir otelin 2'nci katında bulunan bir odada elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi Daracık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir otelde çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin 2'nci katında bulunan bir odanın elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Odadan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, oda alevlere teslim oldu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle büyük panik yaşarken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda otelde yangın paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda otelde yangın paniği - Son Dakika
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