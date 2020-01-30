Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
25 dakika önce
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:48 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi Yeniçeri Ağası Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer katları da sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
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