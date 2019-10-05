Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme

19 dakika önce

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme Binanın en üst katında yaşanan çökmede mahsur kalan kediler itfaiye kurtardıİSTANBUL - Beyoğlu Kumbaracı Yokuşunda bulunan 4 katlı metruk bir binanın en üst katında çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme

Binanın en üst katında yaşanan çökmede mahsur kalan kediler itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Beyoğlu Kumbaracı Yokuşunda bulunan 4 katlı metruk bir binanın en üst katında çökme meydana geldi. İki binanın arasındaki boşluğa düşen parçalar nedeniyle mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu, Tercüman Çıkmasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 4 katlı metruk bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Çökme neticesinde en üst kattaki parçalar iki binanın arasındaki boşluğa döküldü. Binadan düşen parçalar nedeniyle, bina boşluğunda bulunan kediler mahsur kaldı.

Yola parçaların düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek yaya ve araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri ise çökme yaşanan bölgeye müdahale etti. Parçaların dökülmesi sonucu mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Onun ardından ekipler çökme yaşanan binada çalışma yaparken, ekiplerin binadaki çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme

İtfaiye, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da genç kızların sosyal medyadaki hakaret kavgasında kan aktı
Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü Hamile eşini ve iki kızını öldüren adam olay gecesini ayrıntılarıyla anlattı Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 20:26:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]