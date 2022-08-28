İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 4 KATLI METRUK BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ

BEYOĞLU'NDA 4 KATLI METRUK BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ. OLAY YERİNE İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor. Daha önce de çöktüğü öğrenilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.