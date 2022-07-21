BEYOĞLU'NDA 4. KATTAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ AYŞENAZ 2 DUVAR ARASINDA SIKIŞTI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA 4. KATTAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ AYŞENAZ 2 DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

21.07.2022 12:32
BEYOĞLU'NDA 4. KATTAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ AYŞENAZ 2 DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

BEYOĞLU'nda, ailesiyle akraba ziyaretine gelen 8 yaşındaki Ayşenaz Ertaş, 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinden düştü.

BEYOĞLU'nda, ailesiyle akraba ziyaretine gelen 8 yaşındaki Ayşenaz Ertaş, 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinden düştü. İki duvar arasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tarlabaşı Çukur Mahallesi Cezayirli Hasan Paşa Sokak'ta saat 10.30 sıralarında akraba ziyaretine gelen Ertaş ailesinin kızları Ayşenaz (8), evin içinde oyun oynarken açık olan pencereye çıktı. 4'üncü kattaki dairenin arka tarafa bakan penceresinden aşağıyı izleyen Ayşenaz, dengesini kaybederek düştü. Küçük kızın düşerken attığı çığlıkları duyan ailesi pencereden baktıklarında giriş katındaki dairenin duvarı ile istinat duvarı arasına sıkıştığını gördü.

Ailesi ile çevredekiler Ayşenaz Ertaş'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için seferber oldu. Küçük kız uğraşlar sonucu iki duvar arasından çıkarıldıktan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yukarı çekildi. Kulağından kan gelen ve birkaç kemiği kırıldığı öğrenilen Ayşenaz Ertaş, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Sokak sakinlerinden Şemsi Demir, "Ben indiğimde içerisi bayağı kalabalıktı. Kız kilise ile bina arasındaki boşluğa düşmüştü. Aşağıdan girecek yer yok, kapalı. Yukarıdan çıkarmışlar. Ambulans geldi, itfaiye geldi. Burada müdahale edildi, daha sonra ambulansa bindirip götürdüler. Büyük ihtimalle duvara kafasını vurmuş, kan vardı" dedi.

Görüntü dökümü: --------------------Binadan görüntüSokak sakinlerinden görüntüSokaktan genel görüntüBinanın arka tarafından detay görüntü

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- İstanbul
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Kaynak: DHA

Tarlabaşı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA 4. KATTAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ AYŞENAZ 2 DUVAR ARASINDA SIKIŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA 4. KATTAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ AYŞENAZ 2 DUVAR ARASINDA SIKIŞTI - Son Dakika
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