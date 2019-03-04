Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangına İlişkin Soruşturmada 2 Kişi Tutuklandı.

Beyoğlu'nda 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangına İlişkin Soruşturmada 2 Kişi Tutuklandı.

1 saat önce

IHAAW194959-ASA/04-03-2019- Beyoğlu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

Beyoğlu'nda 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangına İlişkin Soruşturmada 2 Kişi Tutuklandı., System.String[]
IHAAW194959-ASA/04-03-2019

- Beyoğlu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı. 04.03.2019 19: 49: 59 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:55 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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