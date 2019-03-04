Beyoğlu'nda 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangına İlişkin Soruşturmada 2 Kişi Tutuklandı.
1 saat önce
IHAAW194959-ASA/04-03-2019- Beyoğlu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı.
IHAAW194959-ASA/04-03-2019
- Beyoğlu
'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı. 04.03.2019 19: 49: 59 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:55 Kaynak: İHA
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