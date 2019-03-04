Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Faciada 2 Tutuklama

Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Faciada 2 Tutuklama

28 dakika önce

Beyoğlu'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. tutuklandı.

Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Faciada 2 Tutuklama, System.String[]
Beyoğlu'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. tutuklandı. Beyoğlu, Asmalımescit Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Kendisinin de yaşadığı evi kundaklayarak 4 arkadaşının ölümüne sebep olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. yakalanmıştı. Bugün Adliyeye sevk edilen Özkan E. ve Yunus E. tutuklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:36 Kaynak: İHA

Beyoğlu, Güncel
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