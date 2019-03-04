Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Faciada 2 Tutuklama
28 dakika önce
Beyoğlu'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. tutuklandı.
Beyoğlu
'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. tutuklandı. Beyoğlu, Asmalımescit Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Kendisinin de yaşadığı evi kundaklayarak 4 arkadaşının ölümüne sebep olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. yakalanmıştı. Bugün Adliyeye sevk edilen Özkan E. ve Yunus E. tutuklandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:36 Kaynak: İHA
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