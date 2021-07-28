Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde dünürler arasında çıkan kavgada Berk Enes Giray, Hulusi Giray ve Burak Giray olay yerinde, Beytullah Akçay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan şüpheli Mürsel Ağrı, tedavisi için gittiği hastanede teslim olmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mürsel Ağrı, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Ağrı, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli Ağrı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü silahlı kavga şüphelisi tutuklandı - Son Dakika