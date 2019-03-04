Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangını Çıkaran Kişi Adliyeye Sevkedildi

Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangını Çıkaran Kişi Adliyeye Sevkedildi

5 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangını Çıkaran Kişi Adliyeye Sevkedildi, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.,

Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan  24 yaşındaki Özkan E. sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan E. İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Özkan E.'nin adliyeye sevki

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemal Kaşıkçı'nın Öldürüldükten Sonra Yakıldığı Tandırın Görüntüleri Ortaya Çıktı Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Osman Kavala'nın da Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:22:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangını Çıkaran Kişi Adliyeye Sevkedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]