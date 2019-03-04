Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangını Çıkaran Kişi Adliyeye Sevkedildi
5 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.
Haber-Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.,
Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E. sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan E. İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Özkan E.'nin adliyeye sevki
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:17 Kaynak: DHA
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