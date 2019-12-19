BEYOĞLU'NDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGININ ŞÜPHELİSİNE 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI (1) - Son Dakika

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BEYOĞLU'NDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGININ ŞÜPHELİSİNE 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI (1)
6 saat önce
Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHABeyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs",...
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA
Beyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs", " mala zarar verme" "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamalarından toplamda 40 yıl hapis cezası aldı. Sanık Yusuf Elmas ise suçlamalardan beraat etti.
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