Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis (1) - Son Dakika

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Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis (1)
6 saat önce
BEYOĞLU'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs", " mala zarar verme" "genel...
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:03 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs", " mala zarar verme" "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamalarından toplamda 40 yıl hapis cezası aldı. Sanık Yusuf Elmas ise suçlamalardan beraat etti.
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