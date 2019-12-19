Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis (1) - Son Dakika

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis (1)

6 saat önce

BEYOĞLU'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs", " mala zarar verme" "genel...

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis (1), System.String[]
BEYOĞLU'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs", " mala zarar verme" "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamalarından toplamda 40 yıl hapis cezası aldı. Sanık Yusuf Elmas ise suçlamalardan beraat etti.


- İstanbul
Değerli Taş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:03 Kaynak: DHA
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