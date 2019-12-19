Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

6 saat önce

Haber Ruken KADIOĞLU İstanbul, DHABeyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas kasten öldürme suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kasten öldürmeye teşebbüs,...

Haber Ruken KADIOĞLU İstanbul, DHA

Beyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas kasten öldürme suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlamalarından toplamda 40 yıl hapis cezası aldı. Sanık Yusuf Elmas ise suçlamalardan beraat etti.

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Değerli Taş, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:14 Kaynak: DHA
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