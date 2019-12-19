Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

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Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
6 saat önce
Haber Ruken KADIOĞLU İstanbul, DHABeyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas kasten öldürme suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kasten öldürmeye teşebbüs,...
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:14 Kaynak: DHA
Haber Ruken KADIOĞLU İstanbul, DHA
Beyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas kasten öldürme suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlamalarından toplamda 40 yıl hapis cezası aldı. Sanık Yusuf Elmas ise suçlamalardan beraat etti.
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