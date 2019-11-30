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Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

6 saat önce

BEYOĞLU'nda internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktıBeyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada, System.String[]

BEYOĞLU'nda internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde  geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma ve güvenlik kamerası incelemesinde olayın kavga olarak başladığını ve karşılıklı yumruklaşmanın devamında Yusuf A. isimli şüphelinin tabanca ile 4 kişiye ateş ettiğini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde silahı kullandığı belirlenen Yusuf A. ruhsatsız tabanca ile birlikte aynı gün ekipler tarafından yakalandı. Ekiplerin çalışmalarını devamında ise olay esnasında bıçaklı olduğu görülen Mücahit A. isimli şüpheli de gece 02.20 sıralarında evine girdiği esnada yakalandı. Şüpheli Yusuf A.'nın  "uyuşturucu madde bulundurmak", "evden hırsızlık", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.  Mücahit A.'nın ise "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokaktaki kavganın ardından silahlı saldırı gerçekleştiği görülüyor


Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:44 Kaynak: DHA
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Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
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