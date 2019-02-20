Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda "4'üncü Okullararası Satranç Turnuvası" Başladı

Beyoğlu'nda "4'üncü Okullararası Satranç Turnuvası" Başladı

41 dakika önce

Beyoğlu Belediyesi, çocuklar ve gençlerde zihinsel ve fiziksel aktivitelerin yanı sıra olumlu rekabet duygusu oluşturmak amacıyla 4'üncü Okullararası Satranç Turnuvası'nı düzenledi.

Beyoğlu'nda
Beyoğlu Belediyesi, çocuklar ve gençlerde zihinsel ve fiziksel aktivitelerin yanı sıra olumlu rekabet duygusu oluşturmak amacıyla 4'üncü Okullararası Satranç Turnuvası'nı düzenledi. Bu kapsamında 400 öğrenci dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği işbirliği ile Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde 'Okullar Arası Satranç Turnuvası' düzenlendi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Turnuvanın açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, turnuvaya katılan okulların müdürleri, öğretmenleri ve yaklaşık 400 öğrenci katıldı. İki gün devam edecek olan turnuvada dereceye giren öğrencilere ise Beyoğlu Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek.

"Satranç sadece bir spor değil, bir yaşam tarzıdır"

Turnuvanın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bütün işlerde strateji çok önemlidir. Kafanızda stratejiyi kuruyorsunuz, sonra bir plan geliştiriyorsunuz aklınızda. Sonra da karşı hamlelere göre adımlar atıyorsunuz. Aklınızı kullanıyorsunuz. Fikrinizi kullanıyorsunuz. ve onu eyleme döndürüyorsunuz. Sıradan, size talimat verilmiş, şunu yap denilen varlık gibi davranmıyor; fikrinizi, aklınızı, zihninizi, strateji, plan proje ve eylem ile neticelendiriyorsunuz. Demek ki satranç sadece bir spor değil bir yaşam tarzıdır. Ben bu anlamlı etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, siz öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Güzel bir turnuva olmasını umuyorum"

Heyecanlı olduğunu ifade eden Deniz Dalgın, "Satranç turnuvasında ben de varım. Daha önce de bu turnuvaya katıldım. Güzel bir turnuva olmasını umuyorum. Satranç çok güzel bir oyun ama heyecan da var. Herkese başarılar diliyorum" dedi. Gülsüm Ayçelik ise, "Turnuvaya ilk defa katılıyorum. Mutluyum, heyecanlıyım. Hedefim masa birincisi olmak" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel
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