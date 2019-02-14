Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 42 Toplanma Alanı

Beyoğlu'nda 42 Toplanma Alanı

1 saat önce

Beyoğlu Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Beyoğlu'nda 42 noktayı Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak belirledi.

Beyoğlu'nda 42 Toplanma Alanı, System.String[]
Beyoğlu Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Beyoğlu'nda 42 noktayı Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak belirledi.

Beyoğlu Belediyesinden alınan bilgiye göre, belediye ile AFAD ekipleri yapılan çalışmalar ardından ilçe genelinde 42 noktayı Afet ve Acil Durum Alanı olarak tespit etti.

Ekipler, başta Taksim Meydanı olmak üzere belirledikleri toplanma alanlarına bilgilendirme amaçlı tabelalar koydu.

Vatandaşlar en yakın toplanma alanlarına, e-devlet üzerinden giriş yaparak ulaşabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Beyoğlu Belediyesi, AFAD, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 18:01:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda 42 Toplanma Alanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]