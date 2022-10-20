Son dakika haber... BEYOĞLU'NDA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN ÇIKTI: 2 YARALI

BEYOĞLU'nda 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Ev sahibi ve akrabası yangına müdahale ederken saçları yandı. Dumandan da etkilenen 2 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Piyalepaşa Mahallesi Okçular Çeşme Sokak'ta saat 11.45'te, 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Ev sahibi Coşkun Cüstan ve kuzeni İsmail Cüstan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında saçları yanan ve dumandan etkilenen Coşkun Cüstan ve İsmail Cüstan'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, hastanede tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.