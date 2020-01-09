BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (Havadan görüntülerle) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (Havadan görüntülerle)

7 saat önce

Beyoğlu'nda tadilat yapıldığı öğrenilen 5 katlı metruk binada çökme meydana geldi.

BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ (Havadan görüntülerle), System.String[]

Beyoğlu'nda tadilat yapıldığı öğrenilen 5 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çöken binanın bitişiğinde bulunan iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Çöken binanın enkazı havadan görüntülendi.

Olay, Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir tadilat çalışmalarının yapıldığı 5 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde enkaz altında kimsenin bulunmadığını tespit etti. Polis ekipleri ise binanın çöktüğü sokağı ve çevre sokakları araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına bağlı ekiplerde sevk edildi.

ÇÖKME ESNASINDA CADDEDE KİMSENİN BULUNMAMASI BÜYÜK ŞANS

Binanın çöktüğü caddenin işlek bir cadde olduğunu belirten Ali Ünsal, "Bir anda büyük bir gürültüyle bina çöktü. Burada çok eski yapılar var. O sırada sokak üzerinde kimsenin bulunmaması büyük bir şans. Normalde burası çok işler bir cadde. Herkes buradan yürüyerek geçer normalde. Herkese geçmiş olsun diyorum, hakikaten Allah korudu." ifadelerini kullandı.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLER ENKAZDA YAPILAN ARAMALARA KATILDI

Araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede AFAD ekipleri de çalışma başlattı. Özel eğitimli köpeklerin de enkazda arama yaptığı görüldü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çöken binanın enkazı havadan görüntülendi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Binanın çökme anı sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çökmeyle birlikte ortalığı büyük bir toz bulutunun kapladığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Güvenlik kamerası (2 farklı açı)

-Çökme anı

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-Çöken binadan detaylar

-Ekiplerden detaylar

-Vatandaşla röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İtfaiye, Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:11 Kaynak: DHA
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