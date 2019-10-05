Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük (1)
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Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHABeyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:50 Kaynak: DHA
Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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