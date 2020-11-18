BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beyoğlu 'nda bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olay, saat 14.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi Kocaağa Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde dumanlar bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında yan binalarda bulunan vatandaşlar, pencerelere çıkarak yangını izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Öte yandan, yangının çıktığı sokakta bulunan bazı vatandaşların da panikle sokağa Ççıktığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü dökümü -Alevli yanan daire-Camın patlaması- -Alevli yanan daire-Camın patlaması- İtfaiye ekiplerinin gelmesi-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi-Cep telefonu ile yangını görüntüleyeler -Sağlık ekipleri -Genel ve detay görüntüler

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