Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK PENCEREDEN DÜŞTÜ; BURNU ÇATLADI
Son Dakika Güncel Haber

BEYOĞLU'NDA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK PENCEREDEN DÜŞTÜ; BURNU ÇATLADI

1 saat önce

Beyoğlu'nda, bir binanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden sokağı izlemek isteyen 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü.

Beyoğlu'nda, bir binanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden sokağı izlemek isteyen 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Kafa üstü yere çakılan çocuğun şans eseri sadece burnu çatladı.

Olay, Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mehmet Aytuğ, annesi mutfaktayken, ikinci kattaki evlerinin penceresini açarak dışarıyı izlemek istedi. Sandalyeye çıkarak pencereyi açan Mehmet Aytuğ, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre yüksekten kafa üstü yere çakılan çocuğun, şans eseri sadece burnu çatladı.

Düşme sesini duyarak dışarı çıkan anne, oğlunun yere düştüğünü görünce kısa süreli baygınlık geçirdi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Aytuğ'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokakta bakkal dükkanı işleten Birol Küçükosmanoğlu "Ben dükkanda otururken komşuların bağırtısını duydum. Dışarıya çıktım ikinci kattan bir çocuk düşmüş. Müdahale ettim, çocuğu kucağıma aldım. Komşulara 112 ve polise haber verin dedim. Sağlık ekipleri geldi, çocuğu hastaneye götürdü. Annesinden öğrendiğime göre çocuğun burnunda hafif çatlak varmış. Çok şükür sağlığı iyiymiş. Kafa üstü düşmüş kafası biraz zedelenmiş. Annesi de baygınlık geçirdi" diye konuştu.

Beyoğlu, Hasköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı
Haluk Levent, çocuk istismarından gözaltına alınan kişinin tahliye edilmesine öfke kustu Emine Bulut cinayetinin ardından gözü dönmüş koca, doğum yapan eşini bıçakladı KÜTAHYA 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 14:02:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK PENCEREDEN DÜŞTÜ; BURNU ÇATLADI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]