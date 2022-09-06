BEYOĞLU'NDA TARİHİ BİNADA YANGIN - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA TARİHİ BİNADA YANGIN

06.09.2022 11:04
BEYOĞLU'NDA TARİHİ BİNADA YANGIN

BEYOĞLU'nda, 6 katlı tarihi binanın çatı katında yangın çıktı.

BEYOĞLU'NDA TARİHİ BİNADA YANGIN

Ömer ÇETİANSLAN- Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU'nda, 6 katlı tarihi binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Okçu Musa Caddesi'nde bulunan 6 katlı tarihi iş hanının çatısında, saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, merdivenle çatı katındaki alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, yangının çıktığı katın bir dernek tarafından kullanıldığı öğrenildi.

"TARİHİ BİR BİNA"

Yangının çıktığı binada esnaflık yapan Ümit Demir, 'Binanın altında iş yerimiz var. Dumanlar gördük. Daha sonra alevler yükselmeye başladı. Hemen elektrik şalterlerini indirdik. İtfaiye de kısa sürede geldi. Müdahale ettiler, yangın söndü. Tarihi bir bina. Bildiğim kadarıyla eski Rum binası. Yaralı ya da ölü yok" dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Beyoğlu, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA TARİHİ BİNADA YANGIN - Son Dakika

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