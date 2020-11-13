Beyoğlu'nda 6. kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika

Beyoğlu'nda 6. kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü
13.11.2020 17:08
BEYOĞLU'nda inşaat halindeki binanın 6'ncı katında asansör motoru kurulumunu yapan işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
BEYOĞLU'nda inşaat halindeki binanın 6'ncı katında asansör motoru kurulumunu yapan işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.
Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sütlüce Atmaca Sokakta bulunan ve inşaatı tamamlanmak üzere olan 6 katlı binanın asansör motorunu takmak için çalışan Mustafa Halafi(27) bilinmeyen nedenle 6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Halafi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri cesedi asansör boşluğundan alarak taşıdı. Ceset olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mustafa Halafi'nin 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.
- İstanbul
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