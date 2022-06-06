Beyoğlu'nda 63 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 63 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

06.06.2022 20:37
Beyoğlu'nda 63 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda bir kadını ellerini bağlayıp bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda bir kadını ellerini bağlayıp bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen cumartesi Şehit Muhtar Caddesi Taksim Fırını Sokak'taki bir binanın ikinci katında yaşanan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un elleri bağlanıp bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan araştırmada, Bozkurt'un öldürüldüğü saatlerde binadan çıkarak uzaklaşan ve olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, Eyüp K. (19), Mehmet S. (18) ve K.K'yi (17) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mehmet S. ve Eyüp K. "nitelikli kasten öldürme" ile "yağma", K.K. ise "nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Aranan 12 kişi yakalandı Aranan 12 kişi yakalandı 12 pitbul cinsi köpek bulundu 12 pitbul cinsi köpek bulundu
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bozkurt, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 63 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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