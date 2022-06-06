Şüphelilerden Mehmet S. ve Eyüp K. "nitelikli kasten öldürme" ile "yağma", K.K. ise "nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bozkurt, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda 63 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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