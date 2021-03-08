Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü (1) - Son Dakika

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü (1)
08.03.2021 18:44
BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Sıraselviler Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştiriyor.
BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle toplanan kadınlar, Sıraselviler Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştiriyor.
Çeşitli kadın sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla kadınlar, saat 18.00 sıralarında toplanmaya başladı. Kadınlar, grupların birleşmelerinin ardından Sıraselviler Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Kadınlar pankart ve dövizler eşliğinde yürüyüşlerini sürdürürken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
- İstanbul
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