Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada... - Son Dakika

Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada...

7 saat önce

Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada..., System.String[]

Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Can Paksoy'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum edilmesini isterken, sanık Mahmut Emre Aksoy'un beraatini talep etti. - İSTANBUL

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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