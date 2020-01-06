Son Dakika › 3. Sayfa › Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada... - Son Dakika
Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada...
7 saat önce
Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda 9 yıl önce Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Can Paksoy'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum edilmesini isterken, sanık Mahmut Emre Aksoy'un beraatini talep etti. - İSTANBUL
Son Dakika Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yıldan sadece sağlıklı olmayı istedi Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi