BEYOĞLU'NDA ABD'Lİ BİR KİŞİ PENCEREYE TIRMANIRKEN BÖYLE DÜŞTÜ (2) - Son Dakika

BEYOĞLU'nda 7 katlı bir binada tırmanarak yan pencereye geçmeye çalışan ABD'li bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş sokaktaki 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Amerikalı bir kişi, tırmanarak yan pencereye geçmeye çalıştığı sırada düştü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde Amerikalının tutunduğu pencereden başka bir pencereye geçmeye çalışırken düştüğü görülüyor