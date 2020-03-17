BEYOĞLU'NDA AÇIK EĞLENCE YERLERİNE DENETİM - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA AÇIK EĞLENCE YERLERİNE DENETİM - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA AÇIK EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

6 saat önce

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından koronavirüs salgınına karşı umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim yaptı.

BEYOĞLU'NDA AÇIK EĞLENCE YERLERİNE DENETİM, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından koronavirüs salgınına karşı umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim yaptı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimde genelgeye uymayan işletmeler kapatıldı.

Koranavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri' olarak faaliyet gösteren mekanların dün gece itibariyle geçici bir süre olarak kapatılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri kapatılmasında karar alınan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI

Kasımpaşa'da kahve işleten bir esnaf, "Ben kurala uydum ve dükkanımı kapattım. Ne zaman açarlar bilemiyoruz ama kurallara uyacağız. Önce insan sağlığı. Biz de mağdur durumdayız ancak yapacak bir şey yok. Devlet ve milletimiz var olsun. Bu bize yeter" ifadelerini kullandı. Denetim sırasında ekipler, vatandaşlara kalabalık ortamlarda bulunulmaması yönünde uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Genelgeye uymayan işletmeler ise ekipler tarafından uyarılarak kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Ekiplerin çıkışı

-Denetimlerden detay

-İşletmeciyle röportaj

-Kapatılan çay ocağı

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Beyoğlu Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs 50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs         
15:13
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:04:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BEYOĞLU'NDA AÇIK EĞLENCE YERLERİNE DENETİM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]