Beyoğlu'nda açık eğlence yerlerine denetim - Son Dakika

BEYOĞLU Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından koronavirüs salgınına karşı umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim yaptı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimde genelgeye uymayan işletmeler kapatıldı.

Koranavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri' olarak faaliyet gösteren mekanların dün gece itibariyle geçici bir süre olarak kapatılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri kapatılmasında karar alınan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

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