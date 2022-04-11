BEYOĞLU'NDA ADIM ADIM TAKİP EDİP CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

BEYOĞLU'nda alışveriş yapan bir kadına yaklaşan 2 kadın yankesicilik yöntemiyle cebinden cep telefonunu aldı. 30 bin liralık telefonu alıp kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Bereketzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alış veriş yapmak için dükkanları dolaşan Sitora Agzamova'yı 2 kadın takip etmeye başladı. Dükkanının içinde kadınlardan biri Agzamova'nın cebindeki telefonu yankesicilik yöntemiyle aldı. 30 bin lira değerindeki cep telefonunu alan hırsızlar sonra dükkandan çıkarak izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Görüntülerde, iş yerine giren Sitora Agzimova'yı takip eden cerrahi maskeli 2 kadın görülüyor. İki kadının içeride alışveriş yapan Agzimova'ya yaklaşarak yanlışlıkla çarpma numarası ile cebinden cep telefonunu aldıkları kameraya yansıyor. Ayrıca telefonu alan iki kadının hızla uzaklaştıkları da kamera tarafından kaydediliyor

ÖNCE TELEFONUNU ÇALDILAR SONRA GÖNDERDİKLERİ SAHTE LİNK İLE TELEFONUN İZİNİ KAYBETTİRDİLER

Telefonu çalınan Sitora Agzamova yaşananları; 'Ben arkadaşlarımla iftardan sonra tatlı yemeği geldik. Şişhane metrosundan buraya gelirken galiba bizi arkamızdan takip ettiler. Sonra buraya girdik. Şeker seçerken arkamda sürekli iki kadının bana temas halini hissediyordum. Ama dükkan küçük olduğu için istemsiz olduğunu düşündüm, önemsemedim. Hatta kameradan baktığımda da üç kez telefonumu almayı denemişler. Hatta bir tane arkadaşı perdelemek için de diğer hırsızı gönderiyor. İlk denemede ben hareket edince alamıyor. Ondan sonra ben biraz ilerledikten sonra da geliyor oradan telefonumu sağ cebimden alıyor ve direkt çıkıyor. şeklinde anlattı.

Karakola başvuru yaptığını söyleyen Agzamova, Gittim ifadelerimi verdim, polisler geldiler. Kamera görüntülerini hepsini incelediler. Eve gittiğimde de 'Telefonumu bul' uygulamasından telefonumun en son açıldığı konumu görebildim. Kağıthane bölgesinde gösteriyor. Polisle beraber gittim, oradakilerin hepsi yabancılarmış. Sonra da sabaha karşı bir link geldi telefonuma. Telefonunuz bulundu, yerini görmek için linke tıklayın yazıyordu. O linke tıkladım. Tıkladıktan sonra telefonuma erişimi tamamen kaybettim. Hiçbir şekilde erişemiyorum şu an telefonuma. Sonradan telefonu aldığım markanın destek hattını aradım. Oradakiler 'Biz hiçbir zaman böyle bir mesaj göndermeyiz, bunu kesinlikle telefonunuzu çalan hırsızların uyguladığı bir yöntem' dediler. Telefonu daha yeni almıştım 30 bin lira para verdim dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.