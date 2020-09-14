Beyoğlu'nda afetlere karşı ortak hazırlık çalışmaları yapıldı - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi ile AFAD arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında afetlere karşı ortak hazırlık çalışmaları yapıldı. AFAD uzmanları, arama kurtarma ekipmanların doğru kullanımı, bakımı, onarımı ve tamiriyle ilgili Beyoğlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne eğitim verdi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Sütlüce Mahallesinde kurulan 'Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi' çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almak için Beyoğlu Belediyesi ile AFAD arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında afetlere karşı ortak hazırlık çalışmaları yapıldı. Hazırlık çalışmaları kapsamında AFAD uzmanları, arama kurtarma araçlarında bulunan ekipmanların doğru kullanımı, bakımı, onarımı ve tamiriyle ilgili Beyoğlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne eğitim verdi.

ORTAK TATBİKAT YAPILDI

Eğitimlerin ardından AFAD ile Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi iş birliğinde depreme hazırlık tatbikatı yapıldı. Çalışma yapılacak alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, kurtarma araçlarının doğru şekilde kullanılarak göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması ve depremin tetikleyebileceği olası yangının hızlı bir şekilde söndürülmesi gibi önemli senaryolarının işlendiği tatbikat başarıyla tamamlandı. Beyoğlu Belediyesi ile AFAD iş birliğinde yürütülen çalışmalarla afetlere her an hazır, eğitimli ve dirençli olunması amaçlanıyor.

- İstanbul