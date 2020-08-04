Beyoğlu'nda ağabeyini vurup kaçan zanlı İznik'te yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda ağabeyini vurup kaçan zanlı İznik'te yakalandı

BURSA - İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi abisini vurarak kayıplara karıştı. Yaralı abi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, firar eden kardeşi Bursa'nın İznik ilçesinde yakalandı.

Olay Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeş oldukları öğrenilen Ömer Y. ve Veli Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Veli Y. silahını ateşleyerek, ağabeyi Ömer Y'yi boynundan vurarak ağır yaraladı. Ağabey hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı 34 FH 4275 plakalı aracı ile olay yerinden kaçtı. Bursa istikametine doğru ilerlediği belirlenen Veli Y. İznik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde aracı içinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.