BEYOĞLU'NDA ağaç kaldırımda yürüyen 2'si turist
3 kişinin üstüne devrildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tophane
Parkı'ndaki ağaçlardan biri saat 17: 00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle kök kısmından kırılarak kaldırımda yürüyen 2'si turist 3 kişinin üstüne devrildi. Çevredekiler, yaralananların yardımına koşarken, bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye
ekipleri devrilen ağacın dallarını keserek önlem aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › BEYOĞLU'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ: 3 YARALI - Son Dakika
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