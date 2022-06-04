BEYOĞLU'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ: 3 YARALI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ: 3 YARALI

04.06.2022 17:39
BEYOĞLU'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ: 3 YARALI

BEYOĞLU'NDA ağaç kaldırımda yürüyen 2'si turist 3 kişinin üstüne devrildi.

BEYOĞLU'NDA ağaç kaldırımda yürüyen 2'si turist 3 kişinin üstüne devrildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tophane Parkı'ndaki ağaçlardan biri saat 17: 00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle kök kısmından kırılarak kaldırımda yürüyen 2'si turist 3 kişinin üstüne devrildi. Çevredekiler, yaralananların yardımına koşarken, bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacın dallarını keserek önlem aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ: 3 YARALI - Son Dakika

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