Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu

03.06.2022 00:40
Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul Beyoğlu'nda tırın ağaca çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Beyoğlu'nda tırın ağaca çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Bahariye Caddesi'nde seyreden tırın dorsesi bir ağaca çarptı. Dorse ağaca takılı kalırken, araç hareket kabiliyetini kaybetti.

Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapandı, trafikte yoğunluk oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, ağacı motorlu testereyle kesti. Dorsesi ağaçtan kurtulan tır, bölgeden ayrıldı.

Ağaç parçaları iş makinesi yardımıyla kamyona yüklendi.

Temizlik çalışmalarının ardından araç trafiği normale döndü.

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Kaynak: AA

Kasımpaşa, Tragger, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu - Son Dakika


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