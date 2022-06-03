Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu

03.06.2022 12:00

İstanbul Beyoğlu'nda tırın ağaca çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Beyoğlu'nda tırın ağaca çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Bahariye Caddesi'nde seyreden tırın dorsesi bir ağaca çarptı. Dorse ağaca takılı kalırken, araç hareket kabiliyetini kaybetti.

Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapandı, trafikte yoğunluk oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, ağacı motorlu testereyle kesti. Dorsesi ağaçtan kurtulan tır, bölgeden ayrıldı.

Ağaç parçaları iş makinesi yardımıyla kamyona yüklendi.

Temizlik çalışmalarının ardından araç trafiği normale döndü.

Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu
Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu
Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu
Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu

YORUMLAR
500
Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum 'Çocuk kaçırıyorlar' diye ilan asan site yöneticisi hakkında işlem yapıldı 'Çocuk kaçırıyorlar' diye ilan asan site yöneticisi hakkında işlem yapıldı Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi
Kaynak: AA

Kasımpaşa, Tragger, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:49 Laleli'de esnaf kavgası! Sopa ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu o anlar kameralarda
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:03:09. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement