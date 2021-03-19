Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

19.03.2021 14:41
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı, System.String[]

Beyoğlu'nda, 3 katlı ahşap binada çıkan yangında alevler yan tarafındaki 2 binaya sıçradı.

Beyoğlu'nda, 3 katlı ahşap binada çıkan yangında alevler yan tarafındaki 2 binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerince güçlükle söndürülen yangında iki ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, bir binanın ise pencere camları patladı.

Beyoğlu, İstiklal Mahallesi İmam Hüsrev Sokak'ta saat 12.30 sıralarında, 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevler, bir süre sonra bitişiğindeki metruk ahşap binaya sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler önce bahçedeki ağaçlara ardından da 4 katlı binaya sıçradı. Binadaki bazı dairelerin pencere camları yüksek ısı yüzünden patladı. Yoğun duman ve patlama sesi üzerine bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu güçlükle söndürülürken, iki ahşap binanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıktığı binada baba ile iki oğlunun oturduğu, yangın sırasında ise dışarıda oldukları belirtildi.

İsmini vermek istemeyen bir sokak sakini, yangının binalarına sıçraması yüzünden kendilerini dışarı attıklarını ifade ederek "Arkada ahşap bina var. 3 erkek kalıyor orda. Yangın nasıl çıktı bilmiyoruz. Yanında iki ahşap bina daha var. Bahçede ağaçlar var. Onların hepsi birden tutuştu. Tutuşunca yanında bitişik bulunan dairelerimize sıçradı. Bir arkadaşımızın evinin camları patladı. Çok fena, bizim kombiler de  zarar gördü. Kendi imkanlarımızla soğutma yaptık. Sonra itfaiye geldi" dedi.


- İstanbul
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

İstiklal Mahallesi, Beyoğlu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika


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