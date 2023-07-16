- Beyoğlu'nda ahşap binanın çöktüğü an kamerada

Alev alev yanan bina söndürülürken çöktü

İSTANBUL - Kasımpaşa'sa bulunan iki katlı ahşap metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada çökme meydana geldi. Ekipler canlarını son anda kurtarırken o anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşaş Akbaba Yokuşu'nda saat 15.30 sıralarında iki katlı ahşap metruk bir binada yangın çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, alevler kısa sürede binayı sardı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangının ardından yaptığı soğutma çalışmaları esnasında ise ahşap bina bir anda çöktü. Çökmenin ardından itfaiye ekipleri son anda kurtulurken, olayda ölü ve yaralı olmadı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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