BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA

06.06.2022 10:13
BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA

BEYOĞLU'nda 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı.

BEYOĞLU'nda 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Satılmış E., bıçakla saldırdığı Gülhacı'yı, kalbinden yaraladı. Gülhacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Satılmış E. gözaltına alındı. Cinayet anları kameraya yansıdı.

Beyoğlu Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde, dün saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa Gülhacı ile Satılmış E. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma yaşandı. Sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Satılmış E. elindeki bıçakla 82 yaşındaki Gülhan'a saldırdı. Bıçaktan korunmaya çalışan Mustafa Gülhan tahta parçasıyla kendisini savundu. Kavga sırasında kalbinden yaralanan Gülhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Satılmış E. ise cinayeti işlediği bıçakla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Satılmış E., adliyeye sevk edildi. Cinayetle sonuçlanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü-----------------------(Güvenlik kamerası)-Kavganın görüntüleri

-Mustafa Gülhan'ın bıçaklanması


BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA
BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA
BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA
BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA
BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA
YORUMLAR
500
4 yıldır aralarında husumet olan iki aşiret, barış yemeğinde buluşarak kan davasını sona erdirdi 4 yıldır aralarında husumet olan iki aşiret, barış yemeğinde buluşarak kan davasını sona erdirdi Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Beyoğlu, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark yüzde 8.1
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:32:21. #1.11#
SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement