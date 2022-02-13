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BEYOĞLU'NDA ALACAKLI BORCUNU BÖYLE TAHSİL ETTİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA ALACAKLI BORCUNU BÖYLE TAHSİL ETTİ

13.02.2022 11:49
BEYOĞLU'NDA ALACAKLI BORCUNU BÖYLE TAHSİL ETTİ

BEYOĞLU'nda borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek alacağını aldı.

BEYOĞLU'nda borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek alacağını aldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıl önce bir kişiye borç para veren kişi, alacağını bir türlü alamadı. Borçlu kişi parayı ödememek için izini kaybettirdi. Alacaklı ise Tarlabaşı Caddesi üzerinde borç verdiği kişiyi görünce boğazına sarılarak alacağını istedi. Alacaklı, parasını geri almak için borçluyu darp etmeye başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alacağını tahsil eden kişi olay yerinden ayrıldı. Borcunu ödemeyen kişi ise "Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul

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Tarlabaşı, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA ALACAKLI BORCUNU BÖYLE TAHSİL ETTİ - Son Dakika


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