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BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN BİNADA 2 KİŞİNİN PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULMASI KAMERADA - - - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN BİNADA 2 KİŞİNİN PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULMASI KAMERADA - -

31.12.2021 06:53

BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu bina küle döndü.

BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu bina küle döndü. Bir anda alev topuna dönen binada kalan biri kadın 2 kişi, binanın ikinci katındaki pencereden atlayarak son anda kurtuldu. Son atlayarak ölümden dönen kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Saray Arkası sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir buçuk yıl önce boşaltılan 2 katlı ahşap binaya bir süre önce evsizler gelip gitmeye başladı. Gece saatlerinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle binadan alevler yükseldi.

BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ, PENCEREDEN ATLAYARAK SON ANDA KURTULDU

Bir anda alev topuna dönen binada, evsiz oldukları öğrenilen 2 kişi mahsur kaldı. İkinci katın penceresine çıkan iki kişi bir süre yardım bekledi. Alevlerin büyümesi üzerine çevredekileri vatandaşlar, camdan atlamaları yönünde bağırmaya başladı. 1'i kadın 2 kişi alevlerin bulundukları yere sıçraması üzerine pencereden atlayarak canlarının son anda kurtardı. Penceren ilk olarak kadının atladığı öğrenilirken, erkeğin ise atladığı anda vücudunu alevlerin sardığı görüldü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

HATALI PARK EDİLEN ARAÇLAR İTFAİYE EKİPLERİNİ ZORLADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hatalı park edilen araçların sokakları daraltması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. bu sırada yangın bitişikteki binanın çatı katına sıçradı.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRMEKTE ZORLANDI

Binanın ahşap olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangını söndürmekte zorluk yaşadı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında sokakta bulunan yangın söndürme hidrantı da kullanıldı. İtfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınabildi.

YARALILAR UZUN SÜRE AMBULANS BEKLEDİ

Yangın sırasında binadan atlayan 2 kişinin ise alevler nedeniyle yaralandıkları öğrenildi. Sokakların dar olması, hatalı parklar ve itfaiye araçlarının yangının meydana geldiği sokağı kapatması nedeniyle yaralılar uzun süre ambulans bekledi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince Süryani Katolik Kilisesi'nin bahçesinde yapıldı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralılar Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen erkek şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Basın mensuplarına yangını anlatan bir mahalle sakini, "Kızın başı tutuştu. Bir şey patladı, önce yangın çıktı. 2 kişi çıktı binadan. Tinercilerdi onlar. Balkondan atladılar. Yaralılardı. Kızın başı yanıyordu çıkarken. Saat 01.00 sıralarıydı. Binanın her tarafı yanıyordu. Bağırdık atla atla diye öyle atladılar" dedi.

Başka bir mahalle sakini de, "O binada kimse yaşamıyor. Uzun zamandır boş. Bu alt katta sokakta kalanlar kalıyordu. Arada bir geliyorlardı. Birkaç sefer aradık polisleri, alıp götürdüler. Bugün de yangın çıkarmışlar. Galiba içeride yatıyorlardı. ya sigara içtiler ya da ateş yaktılar" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN BİNADA 2 KİŞİNİN PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULMASI KAMERADA - -
BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN BİNADA 2 KİŞİNİN PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULMASI KAMERADA - -
BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN BİNADA 2 KİŞİNİN PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULMASI KAMERADA - -

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN BİNADA 2 KİŞİNİN PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULMASI KAMERADA - - - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN BİNADA 2 KİŞİNİN PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULMASI KAMERADA - - - Son Dakika
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