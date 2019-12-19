BEYOĞLU'NDA ALEVLER MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA ALEVLER MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA ALEVLER MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

6 saat önce

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

BEYOĞLU'NDA ALEVLER MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ, System.String[]
BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında meydana gelen patlama kameralara yansıdı.

Yangın saat 05.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta bulunan ve daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 katlı binanın çatı katına sıçradı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

EVLERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 katlı binanın çatısında patlama meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama ile birlikte çevredekilerin paniği artarken, itfaiye ekipleri çalışmalarını patlamanın meydana geldiği bölgede yoğunlaştırdı. Bina sakinleri yangını gözyaşlarıyla izledi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangının çıkış nedeni ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

----------------------

-Alev alev yanan bina

-Vatandaşların panik halinde sokağa çıkması

-İtfaiye araçlarının gelişi

-Yangını telefonla çekenler

-Kucağında çocuğu ile binadan çıkan baba

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale edişi

-Binada yaşanan patlama (04.55)

-Babanın çocuklarını teselli etmesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

78 yaşındaki felçli kadın bir hafta önce eşini kaybetti, evi yanınca sokakta kaldı
(Özel) Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı: O anlar kamerada Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
14:46 İtalya'da Orta Avrupa Girişimi Zirvesi toplandı - Son Dakika
14:46 Yeni Türkiye Sosyolojisi, Orta Sınıflaşma ve 15 Temmuz Konferansı - Son Dakika
14:45 DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
14:45 SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ EŞİ TARAFINDAN 20 KEZ BIÇAKLANAN KADIN AĞIR YARALANDI... - Son Dakika
14:45 TOKİ müjdesi Adanalıları sevindirdi - Son Dakika
14:29 Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Son Dakika
13:38 Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 14:50:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BEYOĞLU'NDA ALEVLER MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]