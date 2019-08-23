Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda alkol komasına girdiği iddia edilen doktor, ekipleri alarma geçirdi
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Beyoğlu'nda alkol komasına girdiği iddia edilen doktor, ekipleri alarma geçirdi

53 dakika önce

Gümüşsuyu'nda arkadaşlarının uzun süre ulaşamadığı dahiliye doktoru, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine alarma geçirdi.

Beyoğlu'nda alkol komasına girdiği iddia edilen doktor, ekipleri alarma geçirdi, System.String[]

Gümüşsuyu'nda arkadaşlarının uzun süre ulaşamadığı dahiliye doktoru, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine alarma geçirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipleri aşırı alkol aldığı öne sürülen doktoru ambulansla hastaneye kaldırdı.


Olay, saat 14: 30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Ülker Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, devlet hastanesinde dahiliye doktoru olan Nedim A.'ya arkadaşları uzun süre ulaşamadı. Bunun üzerine hayatından endişe eden arkadaşları, evine geldi ancak kapı bir türlü açılmadı. Arkadaşları içeri giremeyince itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, polis nezaretinde doktorun yaşadığı evin kapısını kırarak içeriye girdi. Ekipleri içeriye girdiklerinde doktoru baygın halde buldu.


Alkol komasına giren doktor ekipleri alarma geçirdi


Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede doktorun aşırı alkol kullanımına bağlı olarak komaya girdiğini girdiğini belirledi. Sedyeye konulan doktor Nedim A., ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - İSTANBUL

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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