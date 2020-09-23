Beyoğlu'nda Amerikalı aileyi gasbetmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda Amerikalı turist bir aileyi gasbetmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, 16 Eylül'de Gümüşsuyu Parkı yakınında ABD'li turist aileye yönelik gerçekleştirilen gasp girişimiyle ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliği ile olay yerine geldikleri aracın DBH 041 ibareli plakasını, BBH 841 olarak değiştirdiklerini belirledi.

Şişli'de dün operasyon düzenleyen ekipler, 45 farklı suç kaydı bulunan araç sahibi Samet T ile olaya karışan yaşı küçük İ.G.Ö. ile T.E.Ö.'yü yakaladı.

Yaşı küçük İ.G.Ö. ve T.E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Samet T. ise adliyeye sevk edildi.