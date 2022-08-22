İstanbul'da dehşet anları kamerada: Yağmurdan kaçarken ölümden döndü - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Yağmurdan kaçarken ölümden döndü

22.08.2022 10:18

Beyoğlu'nda aniden bastıran sağanak yağış esnasında şemsiye satmak için Taksim Meydanı'na koşan gence lüks minibüse çarptı.

Beyoğlu'nda aniden bastıran sağanak yağış esnasında şemsiye satmak için Taksim Meydanı'na koşan gence lüks minibüse çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, takla atarak yere savrulan genç kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yağmur altında ambulans bekleyen gence hem şemsiye tutuldu hem de karton serildi.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aniden bastıran sağanak yağış sonrası Harun E., şemsiye satmak için Taksim Meydanı'na doğru koşmaya başladı. O esnada cadde üzerinde yokuş aşağıya 34 ZR 7486 plakalı lüks minibüsle seyreden Gökhan Ş., bir anda ara sokakta çıktı. Sürücü frene bastı ancak Harun E., araca çarparak takla attı.

Şemsiye satmak için koşarken canından oluyordu

Kaza sonucu Harun E. yere savrularak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, elindeki şemsiyeler ise yola saçıldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yoğun yağış nedeniyle olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada çevredeki esnaf, yerde yaralı şekilde yatan gence şemsiye tuttu.

Biri şemsiye tuttu diğeri kartonla örttü

Esnaf dakikalarca gençle birlikte ambulansın gelmesini beklerken, bir vatandaş da gencin kartonla üstünü örttü. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan gencin taburcu edildiği öğrenildi.

"Şemsiyeleri satmak için Taksim'e gidiyordu"

Kazayla ilgili konuşan Cemil Alkan, "Sabah saatlerinde yağan yağmur sırasında, elinde şemsiye olan bir çocuk onları satmak için Taksim'e gidiyordu. Ara sokaktan da biraz süratli çıkınca yukardan gelen minibüs çocuğa çarptı. O çarpmayla çocuk baya bir savruldu yere düştü. Yarım saatten fazla da o yağmurun altında kaldı. Sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Şu an sağlık durumu iyi ama orada bir yarım saatten fazla yerde kaldı. O an konuşamıyordu. 2 saat kadar sonra çocuk, Erol abiyle birlikte geri geldi. Yürürken hafif bir sekmesi vardı ve omuzlarında da ağrı olduğunu söyledi. Çarpışmanın etkisiyle çocuk 5-6 metre kadar savruldu. Çocuk düştüğü an zaten anlık olarak bilincini kaybetti, konuşamıyordu. Yağmur esnasında ben çocuğu tanıyamadım. Sadece adının Harun olduğunu duydum o an ağzından çıktı" dedi.

Sürücü ifadesinin ardından serbest kaldı

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapılan sürücü Gökhan Ş., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beyoğlu, Taksim, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları kamerada: Yağmurdan kaçarken ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Yağmurdan kaçarken ölümden döndü - Son Dakika
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