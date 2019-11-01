Beyoğlu'nda anten tamiri için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı
7 saat önce
BEYOĞLU'nda uydu anteni tamiri için bir otelin çatısına çıkan teknisyen merdivenden düşerek yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:32 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'nda uydu anteni tamiri için bir otelin çatısına çıkan teknisyen merdivenden düşerek yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Uydu antenini tamir etmek otelin çatısına çıkan teknisyen, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek merdivenden düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırdı.
- İstanbul
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