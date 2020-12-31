Beyoğlu'nda antikacı cinayetinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda antikacı cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

31.12.2020 11:07
Beyoğlu'nda antikacı cinayetinin katil zanlısı tutuklandı, System.String[]

Beyoğlu'nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçakla boğazından yaraladığı antikacıyı öldüren katil zanlısı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçakla boğazından yaraladığı antikacıyı öldüren katil zanlısı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde önceki gün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposuna gelmişti. Depodan çıkan Yılmaz, bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramış ve boğuşma esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırganın kaçarak uzaklaştığı dehşetli anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

KATİL ZANLISI BİRKAÇ SAAT SONRA YAKALANDI

Ağır yaralanan ve kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine attıktan sonra yere yığılan Yılmaz, dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Yılmaz, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

KAVGA ETTİĞİ ANTİKACIYI DEPONUN ÖNÜNDE BEKLEMİŞ

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri cep telefonu görüntülerinden zanlının eşkalini tespit etti. Kaçış istikametindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganı olaydan birkaç saat sonra olayda kullandığı sopa ve bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan suç makinesi 34 yaşındaki Umut S.'nin ilk ifadesinde antikacı Sefer Zafer Yılmaz ile aralarında önceden husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

KASTEN ADAN ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Zanlı ile antikacının 10 gün önce kavga ettiği ve zanlının olay günü antikacıyı deposunun önünde beklediği ortaya çıktı. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan Umut S. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece "kasten adan öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda antikacı cinayetinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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