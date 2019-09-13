Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda apart otelde 2 ingiliz turistin sır ölümü (1)
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Beyoğlu'nda apart otelde 2 ingiliz turistin sır ölümü (1)

18 dakika önce

BEYOĞLU'ndaki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist kaldıkları odada ölü olarak bulundu.

Beyoğlu'nda apart otelde 2 ingiliz turistin sır ölümü (1), System.String[]
BEYOĞLU'ndaki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist kaldıkları odada ölü olarak bulundu.
Olay Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir apart otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Biri kadın iki İngiliz turistin odalarından çıkmamalarından şüphelenen otel görevlileri odanın kapısını çaldı. Ses gelmeyince kapı açılarak içeriye girildi.
Görevliler 2 kişinin hareketsiz şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hayatlarını iki turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarında herhangi kesik ve yara izlerine rastlanılamayan turistlerin cesetlerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Apart otelden görüntü
-Ambulansın görüntüsü
-Olay yeri inceleme polislerinin görüntüsü
-Genel ve detaylar



- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:55 Kaynak: DHA
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