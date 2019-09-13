Beyoğlu'nda apart otelde 2 ingiliz turistin sır ölümü (2)
1 saat önce
BEYOĞLU'ndaki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist kaldıkları odada ölü olarak bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:27 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'ndaki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist
kaldıkları odada ölü olarak bulundu.
Olay Beyoğlu
Kumbaracı yokuşunda bulunan bir apart otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Biri kadın iki İngiliz turistin odalarından çıkmamalarından şüphelenen otel görevlileri odanın kapısını çaldı. Ses gelmeyince kapı açılarak içeriye girildi.
Görevliler, Adrian Samuel Bligh (60) ve Halina Paula de Silva (59)'nın hareketsiz şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hayatlarını iki turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarında herhangi kesik ve yara izlerine rastlanılamayan turistlerin cesetlerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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